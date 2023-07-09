Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской почты. Фото: страница Глеба Никитина во ВКонтакте

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской почты. Профессиональный праздник отмечают 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Уважаемые сотрудники почты и ветераны ведомства! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, – сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что почта играет важную роль в жизни нижегородцев и жителей всей страны. Сотрудники почты работают в самых отдаленных населенных пунктах и являются для населения «окном в мир». С работой почты также связаны экономика, правовая и социальные сферы. А многим гражданам почта помогает в профессиональной деятельности.

– Высокий профессионализм отличает нижегородских сотрудников почты. Люди ждут вас в любую погоду и время года. Вы помогаете нашим жителям быть ближе друг другу, связываете разные регионы между собой, а также с зарубежными странами, – добавил губернатор Нижегородской области. – В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!

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