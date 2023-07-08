Энергетики «Нижновэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей, нарушенного неблагоприятными погодными явлениями.

В Чкаловском, Арзамасском, Городецком, Дивеевском, Уренском районах последствия локальных технологических нарушений устраняют 58 бригад: 188 человек,73 единиц техники.

Бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В филиале действует режим повышенной готовности, работает оперативный Штаб,осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен контроль за работой энергообъектов.

Также в распоряжении филиала находятся 302 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 7,9 КВт.

Оперативный персонал «Нижновэнерго» будет продолжать работы вплоть до возобновления подачи электричества каждому абоненту, в том числе - по резервным схемам.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.