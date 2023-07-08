167 нижегородских пар установили рекорд России в парке «Швейцария» по массовому поцелую. Фото: группа «Швейцария» во «ВКонтакте»

167 нижегородских парк установили рекорд России по массовому поцелую. Об этом сообщили представители парка «Швейцария» во «ВКонтакте».

В России подобный рекорд первый. Его установили нижегородские пары в День семьи, любви и верности в парке «Швейцария».

- Подав заявку на рекорд, парк посвятил его 120-летию «Швейцарии» и рассчитывал на символичные 120 пар. Но гости побили эти смелые ожидания! – написали представители общественного пространства.

167 пар побили рекорд и подарили этот добрый подарок любимому парку и всей стране. Рекорд зафиксировал основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. И торжественно вручил сертификат крупнейшему парку Нижнего Новгорода.