Новый отдел ЗАГС открыли в День семьи, любви и верности в Лукоянове. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новый отдел ЗАГС открыли в День семьи, любви и верности в Лукоянове 8 июля. Об этом сообщило Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Сейчас отдел ЗАГС располагается в новом здании Центра культурного развития Лукоянова по адресу: площадь Мира, д.9. Здесь оборудован современный зал для торжественных мероприятий.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, глава администрации Лукояновского муниципального округа Сергей Малышев, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- Более 30 лет отдел ЗАГС располагался в здании районной администрации. В 2023 году общими усилиями главного управления ЗАГС Нижегородской области и администрации Лукояновского муниципального округа отдел ЗАГС обрел это помещение. Надеемся, что в новом облике зал торжеств будет радовать жителей долгие-долгие годы, - отметит Петр Банников.

Гостями торжественного мероприятия стали многодетная семья Каравановых с четырьмя детьми и супруги Логиновы со старшим сыном и новорожденной дочкой. Также состоялось первая церемония бракосочетания.