Съезд Духовного управления мусульман прошел в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Съезд Духовного управления мусульман с участием духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило Духовное управление мусульман РФ.

Как отмечается, во время съезда был избран председатель ДУМНО и его первый заместитель на новый пятилетний срок.

После открытия Съезда и чтения аятов священного Корана перед делегатами выступил муфтий Гайнутдин, который дал свою высокую оценку деятельности нижегородской мусульманской общины и состоянию государственно-конфессионального взаимодействия в регионе.

- С первых лет своего существования ДУМНО очень активно занималось строительством мечетей, созданием и регистрацией мусульманских общин и особое внимание уделяло подготовке кадров, воспитанию молодого поколения. Сегодня мы видим результат этой деятельности – аппарат духовного управления состоит во многом из молодых и образованных специалистов, - почеркнул он.

Сегодня Нижегородчина и ее мусульманская община активно ведут работы не только в регионе, но и воспитывают кадры, которые потом работают в разных уголках России.

Председатель ДУМ РФ заявил о своей полной поддержке кандидатуры действующего председателя ДУМНО Гаяза хазрата Закирова на новый срок, а наиболее достойной кандидатурой на пост первого заместителя председателя ДУМНО назвал ректора Нижегородского исламского института имени Хусаина Фаизханова, настоятеля Нижегородской соборной мечети Фяниса хазрата Салахетдинова.

На съезде присутствовали представители ДУМ Владимирской, Свердловской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Омской, Рязанской, Кировской, Костромской областей, республик Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Пермского края и Донецкой народной республики.

- Единство наших мусульман является одним из важных факторов межнациональной и межрелигиозной гармонии в области, порядка и сплоченности во всех общинах, поступательного развития государственно-конфессионального взаимодействии, - отметил Гаяз хазрат Закиров.