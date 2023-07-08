Филиал «Нижновэнерго» переведен в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями

В связи с неблагоприятными погодными условиями (грозой, ливнем) в филиале «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» введен режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 237 бригад: 885 человек и 383 единицы техники.

Все бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 302 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 7,9 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В «Нижновэнерго» работает оперативный Штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра для оперативного взаимодействия с потребителями.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.