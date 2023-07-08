Мужчина погиб на реке Теша в Арзамасе Фото: Иван Макеев

Мужчина утонул на реке Теша в Арзамасе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, информация о происшествии поступила в 14:40 от очевидцев – недалеко от берега реки они нашли тело мужчины. Спасатели сразу же выехали на место происшествия и извлекли тело из воды. Врачи из бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Его лично пока не установлена.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля. Тело вытащили из воды только на следующий день – 3 июля.