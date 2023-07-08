Группа «Винтаж» выступит на гастрофестивале «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа «Винтаж» выступит на гастрономическом фестивале «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 5 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Гастрофестиваль «Да, шеф!» проходит уже в третий раз в Нижнем Новгороде. Как и в прошлом году, мероприятия пройдут в парке «Швейцария» 5 и 6 августа. Нижегородцев ждут многочисленные мастер-классы, дегустации, кулинарные поединки, а также творческие конкурсы.

Всех гостей первого дня фестиваля ждет сюрприз – для них выступит группа «Винтаж», солисткой группы является Анна Плетнева.

-Уверен, что приятным сюрпризом станет и финальный аккорд «Да, шефа!», секрет которого раскрою чуть позже, - добавил загадочно мэр города.