Парковку частично запретят в центре Нижнего Новгорода из-за создания котлована новой станции метро. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

Парковку транспортных средства частично запретят в центре Нижнего Новгорода из-за создания котлована новой станции метро «Площадь Свободы». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, изменения будут касаться участка на улице Володарского - от улицы Варварской до улицы Ошарской, а также некоторых участков улиц Алексеевская, Звездинка, Ковалихинская, Максима Горького, Октябрьская – в районе остановок общественного транспорта.

Также на улице Володарского будет введено двустороннее движение – от улицы Варварской до улицы Ошарской.

Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков.