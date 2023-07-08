Праздничная подсветка появится на нижегородской телебашне в День семьи, любви и верности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на НОРПЦ.

Согласно информации, грани высотной доминанты украсит символ праздника – ромашка. Помимо этого, на световом панно жителям увидят обручальные кольца и множество сердечек. На медиаэкране для нижегородцев будет бегущая строка «8 июля – День семьи, любви и верности».

Увидеть праздничную иллюминацию можно с 21:45 до 00:00.

Напомним, Всероссийский праздник – День семьи любви и верности отмечают 8 июля. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.