Нижегородская область первой в России запустила виртуальную соцкарту для льготников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородская область первой из регионов РФ запустила виртуальную соцкарту для льготников, а также граждан, вынужденно покинувших новые российские регионы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Экспериментальный проект стартовал на портале Госуслуги. Такую карту можно использовать как альтернативу пластиковой карты для льготного проезда в общественно транспорте. Воспользоваться ей можно при помощи своего телефона. Смартфон нужно приложить к терминалу в общественном транспорте региона, где доступен льготный проезд.

- В рамках эксперимента такая карта доступна при льготном проезде детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 14 до 18 лет, а также граждан, вынужденно покинувших новые российские регионы, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Дети сироты смогут использовать карту муниципальном и межмуниципальном транспорте в Нижегородской области: в автобусах, трамваях, троллейбусах, метрополитене, а временные переселенцы могут воспользоваться ею также в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и на канатной дороге.

Также, чтобы воспользоваться соцкартой, нужно иметь с собой документы, подтверждающие право на льготный проезд.

По информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, стать участниками эксперимента могут все желающие регионы. Перечень льготных категорий они смогут определить самостоятельно.