Глеб Никитин назвал важными решения российского правительства по поддержке автопрома Фото: Олег ЗОЛОТО

Глеб Никитин назвал важными решения правительства по поддержке российского автопрома. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

7 июля 2023 года опубликовано решение Правительства России по поводу индексации утилизационного сбора на автомобили. Подобная мера не окажет влияние на стоимость отечественных автомобилей в отношении которых продолжают распространяться программы стимулирования спроса. Кроме того, государство реализует комплекс мер поддержки связанных с перезапуском простаивающих площадок, наращиванием объемов производства для насыщения рынка, развитием производства собственной компонентной базы.

-Решения Правительства России очень важны для поддержки отечественного автопрома. Отрасль за последнее время столкнулась с серьезными вызовами, требующими оперативного реагирования. Вместе с автопроизводителями мы работали над первоочередными мерами, внедряли новые механизмы, привлекали федеральную поддержку, но потребность в дополнительных шагах очень высока, - отметил губернатор Нижегородской области.

Кроме того, Глеб Никитин подчеркнул, что в сфере автопроизводства и смежных отраслях региона работают десятки тысяч людей. Также в Нижегородской области есть крупные предприятия, которые готовы к реализации совместных проектов с зарубежными производителями, есть необходимые возможности для локализации. Важно использовать все возможности для развития предприятий, а также сохранить рабочие места и создать новые.