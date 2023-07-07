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НовостиПроисшествия7 июля 2023 16:25

Бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде

Водителя госпитализировали
Елизавета КОПЫЛОВА
Бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал «AvtoNewsNN»

Бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал «AvtoNewsNN»

Легковой автомобиль попал под бетономешалку в ЖК «Цветы» 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел сегодня днем. На видео, опубликованному в телеграм-канале «AvtoNewsNN» видно, что основной удар пришелся на водительскую дверь автомобиля Toyota. Как отмечается в ведомстве, пожарные деблокировали дверь и передали водителя медикам. Пострадавшего госпитализировали в больницу им.Семашко.

Напонмним, страшная авария произошла днем 22 июня перед Стригинским мостом в Нижнем Новгороде – здесь столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате, фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла.