Производственный комплекс по переработке металлургических отходов создадут за один млрд рублей в Выксе

Предприятие по переработке металлургических отходов создадут за один миллиард рублей в Выксе. Об этом сообщила Корпорация развития Нижегородской области.

ГК «Рубеж», которая занимается является разработчиком экологически безопасной технологии переработки побочного продукта металлургических предприятий, инвестирует в проект в Нижегородской области. Между компанией и Корпорацией развития было подписано соглашение 6 июля.

Производственный комплекс позволит исключить накопление металлургических шлаков электросталеплавильного производства в отвалах.

- Для нас ценно, что при проработке проекта уделяется особое внимание вопросам экологичности производства. С приходом такого рода технологичных предпринимателей происходит формирование совершенно новых профессиональных, экономических и экологических стандартов, - отметил руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

Комплекс построят в поселке Досчатое города Выкса.