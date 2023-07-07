Всероссийский фестиваль “Научный форсайт” пройдет в Нижнем Новгороде осенью

Масштабный всероссийский фестиваль “Научный форсайт” пройдет в Нижнем Новгороде в октябре этого года. Мининский университет при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ будет организатором этого события. Предполагается, что участниками праздника науки станут более 100 тысяч человек: от школьников до профессоров высшей школы и представителей профильных министерств.

“Фестиваль направлен на продвижение достижений отечественной науки и российских ученых в области естественных, компьютерных и точных наук, и одна из наших задач - акцентировать внимание на популяризации науки. Важно не только технологическое просвещение для взрослых, необходимо заинтересовать детей, рассказать им о тех возможностях, которые перед ними открыты. Тогда в будущем мы получим мотивированных инженеров, ученых, талантливых педагогов. Мы как педагогический университет уже перестроили процесс обучения будущих учителей физики, вводим раннюю - с 5 класса - профориентацию в школах и открываем инженерные классы. И сейчас хотим сделать процесс, направленный на сохранение технологического суверенитета страны, максимально масштабным”, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Фестиваль будет проходить на научно-образовательных площадках Нижегородской области, а также вузов из 10 субъектов РФ. Соглашения уже заключены с университетами Оренбурга, Липецка, Екатеринбурга, Уфы, Чебоксар, Костромы, Ульяновска.

В программе фестиваля запланированы очные мероприятия, в том числе: шоукейс “Форсайт-поколение” и лабораториум “Наука-PARTY”. В онлайн-формате пройдут “SCIENCE HOUSE” и “Территория возможностей”.

Для популяризации науки среди школьников и студентов Мининский университет запустил съемки серии научно-популярных видеороликов с известными учеными и преподавателями вузов Нижнего Новгорода. Так, в первом ролике кандидат физико-математических наук, доцент, декан физического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского Александр Малышев рассказывает об экзопланетах и дает ответ на вопрос: “Одиноки ли мы во Вселенной?”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина