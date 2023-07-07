Мининский университет проведет образовательные мероприятия для школьников в Сербии

Грант в размере 3 миллионов рублей выиграл Мининский университет. Проект нижегородского вуза “Российская неделя математики, физики и компьютерных наук в республике Сербия” будет финансироваться по государственной программе “Развитие образования”. Педагогический университет проведет для 200 школьников средних и старших классов Сербии, изучающих русский язык, занятия по точным наукам.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, реализация проекта позволит наладить международное сотрудничество с Сербией и привлечь талантливых выпускников к обучению на программах бакалавриата в российских вузах.

“Мининский университет заинтересован в плодотворном международном сотрудничестве. Наш проект – это первый шаг к установлению дружественных отношений с Сербией. Уверен, что старшеклассников заинтересуют перспективы получения образования в России. Направление физики и математики выбрано неслучайно, этот вектор образования мы активно развиваем в вузе. Благо, образовательная инфраструктура вуза в виде современных лабораторий Технопарка и Кванториума позволяет нам выстраивать процесс обучения в соответствии с образовательными трендами”, - подчеркнул Виктор Сдобняков.

В рамках гранта специалисты Мининского университета проведут очные занятия по математике, физике и компьютерным наукам с более чем в Сербии. Образовательные мероприятия пройдут в 4 городах: Алексинац, Нови Сад, Ниш и Шабац. Для реализации гранта будут разработаны дополнительные образовательные программы на русском языке, включающие лекционные, практические занятия и лабораторные работы для старшеклассников. Занятия с сербскими школьниками пройдут в сентябре-ноябре 2023 года.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина