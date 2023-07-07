Нижегородские власти помогут мальчику со СМА купить инвалидную коляску Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Нижегородские власти помогут 12-летнему мальчику, который болеет спинальной мышечной атрофией, купить инвалидную коляску. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мальчик решил поучаствовать в конкурсе, чтобы выиграть новую коляску-ступенькоход Caterwil GTS 4WD. Он поделился в своих социальных сетях, чтобы он смог сделать, если бы у него была такая коляска. По словам мальчика, на своей старой коляске он не может проехать по лесным дорогам, когда они с семьей ездят туда. Также ему тяжело передвигаться по песку на море. Приходится оставлять коляску дома, а на пляже передвигаться при помощи родителей.

-Министерство соцполитики на связи с мамой Арсения - проинформировали ее, что будут выделены средства на покупку необходимой коляски, такой, какую хочет сам Арсений, как он сам написал, «с которой откроется много возможностей», - отметил Глеб Никитин.