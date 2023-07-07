14 нижегородцев заразились менингококковой инфекцией в 2023 году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

14 случаев заражения менингококковой инфекцией выявили в Нижегородской области с начала 2023 года. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова в ходе интернет-конференции, прошедшей в НОИЦ.

Наталья Садыкова объяснила, что цифра не очень большая, но, если сравнивать с тем же промежутком в прошлом году, стоит заметить, что наблюдается эпидемический рост. В 2022 году было три случая заражения инфекцией.

-В случае с групповыми заболеваниями тактика такова: если регистрируется случай заболевания, мы по контакту предлагает химиотерапию. Достаточно одной дозы антибиотика, чтобы минимизировать факт развития болезни. Также предлагаем привиться против менингококковой инфекции. Это не плановая прививка, - добавила руководителя Управления Роспотребнадзора по региону.

Напомним, в Нижегородской области в этом году выявили 11 случаев кори, среди них трое детей.