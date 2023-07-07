Очередной выпуск теологов состоялся в Мининском университете

Дипломы направления “Теология” вручили 5 июля выпускникам факультета гуманитарных наук Мининского университета. Нижегородский педагогический вуз - единственный светский университет в регионе, который выпускает специалистов по профилю “Православная теология, где выстроен полный цикл подготовки: от бакалавриата до аспирантуры.

Выпускников поздравил президент Мининского университета Лев Шапошников.

“Сегодня я смело называю вас коллегами, дорогие выпускники. Почти 20 лет существует направление “Теология”. Прекрасно, что на него поступают максимально мотивированные студенты с хорошим базовым духовным образованием. За это время мы подготовили более 150 достойных служителей церкви и специалистов в сфере образования. Уверен, что полученные в вузе знания помогут вам состояться в профессии”, - сказал Лев Шапошников.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который по традиции лично присутствовал на торжественном событии, дал выпускникам напутствие:

“В наше время служение Богу предполагает апостольскую миссию. Вам предстоит выходить в образовательное, информационное и культурное поле, чтобы вести дискуссию с людьми, которые нуждаются в просвещении. Уверен, что знания, которые вы получили в семинарии, укрепили в Мининском университете, принесут добрые плоды. Бог всем Вам в помощь”.

В этом году на направлении “Теология” предусмотрено 15 бюджетных мест. Напомним, прием документов на бакалавриат на бюджет ведется в Мининском университете до 25 июля, документы в магистратуру можно подать до 10 августа.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина