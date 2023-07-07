Апелляцию Галявиева, расстрелявшего детей в казанской гимназии, рассмотрят в Нижнем Новгороде 7 августа Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Апелляцию на пожизненный приговор 21-летнему Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей и учителей в казанской гимназии, рассмотрят 7 августа в Нижнем Новгороде. Обжалование состоится в Четвертом апелляционном суде. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани 11 мая 2021 года. Тогда были убиты семь детей и две учительницы, 139 человек получили серьезные ранения. Громкое дело рассматривали в Верховном суде Татарстана. Оно состоит из 300 томов. Спустя два года, 13 апреля, его приговорили к пожизненному заключению

Первые жалобы на пожизненный приговор Галявиева поступили 27 апреля 2023 года. Одна от его адвоката, который просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. А вторая – от одной из потерпевшей, касающаяся размера компенсации.