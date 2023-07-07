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НовостиОбщество7 июля 2023 10:26

11 случаев кори выявили в Нижегородской области

Большинство этих случаев «завозные»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
11 случаев кори выявили в Нижегородской области.

11 случаев кори выявили в Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области в этом году выявили 11 случаев кори, среди них трое детей. Об этом на брифинге в Нижегородском областном информационном центре рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Во всех случаях корь была завозной, - рассказала Наталья Садыкова. - Первый случай – заболела женщина, которая вернулась из Еревана. Остальные из других регионов страны – Москвы, Московской области и Дагестана.

По словам специалистов, охват привитых в Нижегородской области составляет 90-95%, поэтому все случаи заражения корью не получили распространения.

- В детском возрасте все детские болезни переносятся легче, за исключением детей в возрасте до года, - отметила Наталья Садыкова. - Старше 17 лет все детские болезни чаще всего переносятся с осложнениями. В случае с корью осложнениями могут быть проблемы со слухом, пневмонии, энцефалиты и другие. Корь подавляет иммунитет, повреждает сосуды, органы, легкие и нервную систему.