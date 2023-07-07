Глеб Никитин поздравил финалистов проекта «Свадьба трех поколений» в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин поздравил финалистов проекта «Свадьбы трех поколений» в Нижнем Новгороде Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил финалистов проекта «Свадьба трех поколений». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Проект «Свадьба трех поколений», инициировало Главное управление ЗАГС Нижегородской области. Поучаствовать приглашались семьи, в которых три поколения счастливы в браке. Кроме того, одним из условий был юбилей совместной жизни в 2023 году хотя бы одной пары из династии. Новобрачные пары также могли участвовать.

Всего подали 19 заявок, из них было отобрано четыре семейные династии.

-Для нас очень важно, чтобы количество крепких семей постоянно увеличивалась. Статистика регистрации браков у нас в этом году положительная по сравнению с прошлым годом. За последние пять лет стабильно растет количество многодетных семей, - отметил Глеб Никитин.

В рамках мероприятия проекта «Свадьба трех поколений» состоялась торжественная церемония регистрации брака. Молодоженов Александра и Екатерину лично поздравил губернатор Нижегородской области. Он пожелал им хранить свою семью и преумножать ее.