Студентка Мининского университета стала победительницей всероссийской олимпиады “Я- профессионал”

Церемония награждения золотых медалистов VI сезона Всероссийской олимпиады студентов “Я – профессионал” прошла 4 июля в Москве. Эта олимпиада – флагманский проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. 145 студентов, участвовавших в проекте по 73 направлениям - от филологии до квантовых технологий – получили золотые медали. Кроме того, участники из 89 субъектов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, стали дипломантами олимпиады.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, глава Совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад “Я — профессионал” Сергей Кириенко дал напутствие победителям VI сезона.

“Сегодня мы награждаем лучших из лучших. Ребята, я хочу вас поздравить, вы большие молодцы. Победа в олимпиаде “Я-профессионал” – это очень важный шаг в вашей карьере и судьбе. Вы совершили важную победу, сделали себе дополнительный вызов и достойно его приняли. Пусть эта победа станет точкой опоры в вашем профессиональном становлении. Верьте в свои силы и знайте, что для вас нет ничего невозможного. Уверен, что от смелости вашей мечты будет зависеть не только ваш успех, но и судьба и конкурентоспособность нашей большой страны”, - подчеркнул Сергей Кириенко.

Студентка 5 курса факультета психологии и педагогики Мининского университета Ирина Саулина - среди золотых медалистов. Она стала абсолютным победителем по направлению “Педагогическое образование: дошкольное”. Награду Ирине вручал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

“Поздравляю победителей олимпиады и в особенности нашу Ирину с заслуженной победой! В Год педагога и наставника для нас особенно ценно войти в число золотых медалистов. Это еще раз подтверждает качество педагогического образования в вузе и квалифицированность наших преподавателей. Уверен, что олимпиада “Я-профессионал” - одна из многочисленных возможностей воплотить в жизнь свои проекты, получив существенную поддержку государства. То, о чем мы в свое время могли лишь мечтать, - механизмы для самореализации представителей молодежи, сейчас доступны студентам всех направлений. Я желаю вам стать настоящими профессионалами своего дела и достичь карьерных высот”, - поздравил медалистов Виктор Сдобняков.

Победители олимпиады помимо возможности пройти стажировку, также получат льготы при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты – премию до 300 тысяч рублей.

Напомним, всероссийская олимпиада студентов “Я – профессионал” реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Организатором олимпиады выступает Ассоциация организаторов студенческих олимпиад “Я – профессионал”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина