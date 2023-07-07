Девушка едва не упала с Мызинского моста в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде накануне вечером на Мызинском мосту едва не произошла трагедия: там девушка чуть не упала с переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около десяти часов вечера в службу спасения поступило сообщение от очевидцев, что на Мызинском мосту девушка перелезла за ограждение. К месту происшествия прибыли медики скорой помощи и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на мотоциклах, на воде также дежурили спасатели.

- В итоге медики смогли убедить девушку перелезть обратно, - рассказали в МЧС. Жизни нижегородки ничто не угрожает.