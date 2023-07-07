Порядка 6,4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области

Случаи зафиксированы в 48 районах области, а также во всех 8 районах столицы Приволжья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6346 человек пожаловались на присасывание клещей в Нижегородской области с начала сезона. Данные по состоянию на 6 июля опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Случаи зафиксированы в 48 районах области, а также во всех 8 районах столицы Приволжья.

Среднемноголетний уровень по количеству присасываний клещей превышен на 4,2%. Эпидемиологи связывают это с частым посещением лесов и дачных участков, где не проводились акарицидные обработки.

- На 6 июля зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. У двух заболевших инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока, диагноз подтвержден лабораторно. Зарегистрировано 38 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, у пяти заболевших присасывание произошло на территории других регионов, - добавили в Управлении.

Кроме того, известно об одном случае заражения моноцитарным эрлихиозом.

В настоящее время от клещевого энцефалита привиты 8,7 тысяч человек, в том числе, 687 детей.