Росавиация разрешила прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Росавиация выдала разрешение на полеты из Нижнего Новгорода в Грузию. Об этом свидетельствует приказ, опубликованный на сайте Федерального агентства воздушного транспорта 5 июля.
Осуществлять авиаперевозки будет авиакомпания Red Wings. Как отмечается, рейсы запустят в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Самолеты будут летать семь раз в неделю.
Кроме того, авиаперевозчику продлили действие временного допуска на рейсы из Нижнего Новгорода в Алматы и Бухару еще на три месяца.
Напомним, ранее стало известно, что прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду запустят 3 июля.