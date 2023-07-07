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НовостиОбщество7 июля 2023 7:31

Росавиация разрешила прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию

Авиаперевозки будут осуществляться каждый день
Елизавета КОПЫЛОВА
Росавиация разрешила прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию

Росавиация разрешила прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Росавиация выдала разрешение на полеты из Нижнего Новгорода в Грузию. Об этом свидетельствует приказ, опубликованный на сайте Федерального агентства воздушного транспорта 5 июля.

Осуществлять авиаперевозки будет авиакомпания Red Wings. Как отмечается, рейсы запустят в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Самолеты будут летать семь раз в неделю.

Кроме того, авиаперевозчику продлили действие временного допуска на рейсы из Нижнего Новгорода в Алматы и Бухару еще на три месяца.

Напомним, ранее стало известно, что прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду запустят 3 июля.