Росавиация разрешила прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Росавиация выдала разрешение на полеты из Нижнего Новгорода в Грузию. Об этом свидетельствует приказ, опубликованный на сайте Федерального агентства воздушного транспорта 5 июля.

Осуществлять авиаперевозки будет авиакомпания Red Wings. Как отмечается, рейсы запустят в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Самолеты будут летать семь раз в неделю.

Кроме того, авиаперевозчику продлили действие временного допуска на рейсы из Нижнего Новгорода в Алматы и Бухару еще на три месяца.

Напомним, ранее стало известно, что прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду запустят 3 июля.