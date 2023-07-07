Здание «Школы 800» отмечено высшей наградой конкурса «Архновация»

Школа 800 в Верхних Печерах. Фото: Юлия Горшкова.

Здание «Школы 800» в Верхних Печерах получило гран-при всероссийского архитектурного конкурса «Архновация», который прошел в Нижнем Новгороде. Еще три нижегородских проекта были отмечены в разных номинациях, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Корпус «Школы 800» в Верхних Печерах заложили в июне 2020 года, а в конце февраля 2023-го учебное заведение открыло свои двери для ребят. Проект здания разработали архитекторы Валерий Никишин, Андрей Рубцов и Ирина Слепова. Сложность заключалась в том, что предстояло построить школу на участке, где перепад высот достигает 6 метров. Здание было решено разделить по функциям – учебный корпус с классами и неучебный с актовым залом, столовой и тремя спортзалами. Уникальной особенностью школы является атриум - застекленный внутренний двор.

Высшей наградой в номинации «Конкурс молодых архитекторов и студентов старших курсов» был удостоен проект дайвинг-центра студентки ННГАСУ Елены Бурковой.

Также жюри «Архновации» отметило Институт развития городской среды Нижегородской области за создание Парка 800-летия Нижнего Новгорода на набережной Федоровского – команда архитекторов получила «серебряный диплом» в номинации «Благоустройство городских территорий».

«Бронзовый» диплом номинации «Частная архитектура. Лучший интерьер общественного частного пространства» получил коллектив архитекторов, разработавший интерьер торгового центра «Океанис» на проспекте Гагарина.