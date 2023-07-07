Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНовости компаний7 июля 2023 5:28

К новому учебному году готовы!

Источник:kp.ru
Фото: Лукойл

Фото: Лукойл

В образовательных учреждениях Кстовского муниципального округа продолжается подготовка к новому учебному году. Ремонтные работы проводятся при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

В Ждановской средней школе им. Героя Советского Союза В.П. Мухина были заменены окна, двери и перегородки в гардеробах. В Большемокринской средней школе сделан косметический ремонт рекреации, заменили окна и установили перегородки.

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень всегда лично контролирует качество выполнения ремонтных работ и оценивает совместно с руководством учреждений полученный результат.

«Считаю очень важным, чтобы дети занимались в комфортных условиях. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда помогала и продолжает помогать учреждениям образования», – отметил Антон Гребень.