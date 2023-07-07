К новому учебному году готовы!

Фото: Лукойл

В образовательных учреждениях Кстовского муниципального округа продолжается подготовка к новому учебному году. Ремонтные работы проводятся при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

В Ждановской средней школе им. Героя Советского Союза В.П. Мухина были заменены окна, двери и перегородки в гардеробах. В Большемокринской средней школе сделан косметический ремонт рекреации, заменили окна и установили перегородки.

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень всегда лично контролирует качество выполнения ремонтных работ и оценивает совместно с руководством учреждений полученный результат.

«Считаю очень важным, чтобы дети занимались в комфортных условиях. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда помогала и продолжает помогать учреждениям образования», – отметил Антон Гребень.