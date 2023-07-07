Глава Дзержинска Иван Носков проверил ход благоустройства смотровой площадки на озере Святом

Фото: Администрация Дзержинска

Масштабные работы по благоустройству территории для отдыха на берегу Святого озера в Дзержинске Нижегородской области на сегодняшний день выполнены на 52%, сообщили в администрации городского округа. Обновление территории проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На объекте завершено обустройство парковочной зоны, производится укладка тротуара до смотровой площадки. Непосредственно на площадке завершена установка главных винтовых свай, которые будут служить ее фундаментом, ведется обустройство подпорной стенки из габионов, устанавливаются опоры для дорожек на сваях.

«В этом году по многочисленным просьбам жителей мы устанавливаем на Святом озере смотровую площадку с террасными дорожками и скамьями. Благоустройство должно не только создавать условия для комфортного отдыха, но и защищать природу от естественного разрушения. Сложная конструкция габионов, общая длина которых составляет 133 метра, с разными высотами в зависимости от рельефа должна обеспечить сохранение целостности песчаной береговой линии, поэтому нынешнему этапу работ — особое внимание. Пока замечаний по поводу сроков и качества у меня нет», — отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Проект предусматривает при создании двухъярусной смотровой площадки засыпку в габионы более 180 кубометров гранитного щебня, что позволит сохранить береговой склон от эрозии и сползания грунта, а растущие на данном участке сосны — от гибели при оголении корневой системы. Свайные опоры для террас установлены на возвышенности от берега, что защитит смотровую площадку от сезонных подтоплений.

На заключительном этапе работ в береговой зоне озера установят более 70 скамеек разных форм и размеров, а также оборудуют велопарковку. Все объекты на территории будут полностью доступны маломобильным гражданам.

На благоустройство береговой зоны из бюджетов разных уровней выделено более 68 млн рублей. Совместно с главой Дзержинска ход выполнения работ проверила председатель комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Думы города Дзержинска Нина Аранович.

«Темпы работы заданы высокие. Наш депутатский корпус контролирует их ход. Будущий результат – цивилизованное место отдыха горожан – уже виден. Важно, что подрядчик очень бережно относится к природе. Проектирование и технологии, которые используются, нацелены на то, чтобы максимально сохранить природный ландшафт», – поделилась мнением депутат Думы г. Дзержинска Нина Аранович.

Напомним, проект благоустройства Святого озера в прошлом году победил в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства. За него отдали голоса 4322 жителя Дзержинска. Голосование за новые объекты благоустройства проходит ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда». Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».