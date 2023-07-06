Нижегородку спасли на третьем озере Щелоковского хутора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

31-летняя нижегородка тонула на третьем озере Щелоковского хутора. Трагедию предотвратил матрос-спасатель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Будьте внимательнее, находясь у воды. Если чувствуете себя неуверенно, не заходите далеко от берега. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, – напоминают в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что тело погибшего мужчины заметили в воде напротив катера «Герой» на Нижневолжской набережной. Труп был извлечен из воды силами аварийно-спасательного отряда и передан полиции для установления личности.

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