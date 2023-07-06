Евгений Миронов откроет фестиваль «Горький +» в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин и Евгений Миронов. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Российский актер Евгений Миронов откроет в Нижнем Новгороде фестиваль «Горький +». Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фестиваль искусств «Горький +» пройдет в год 155-летия со дня рождения Максима Горького. В период с 6 по 9 июля нижегородцев и гостей города ожидает обширная программа фестиваля, которая охватит более 70 мероприятий: концертов, премьер спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов.

– В числе артистов фестиваля: Виктор Вержбицкий, Александра Урсуляк, Юрий Башмет и многие другие. Здорово, что вовлечено в программу и наше нижегородское театральное сообщество, – пишет Глеб Никитин.

Напомним, еще один фестиваль – «Горький fest» в Нижнем Новгороде пройдет с 7 по 13 июля.

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