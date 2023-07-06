Экскурсии на ретромобиле пройдут на Нижегородской ярмарке. Фото: АНО «Центр 800»
В Нижнем Новгороде пройдут экскурсии на ретромобиле «Вокруг Ярмарки за 12 минут». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской ярмарки.
Летняя программа на Ярмарочной площади пройдет в исторические даты работы Нижегородской ярмарки – с 15 июля по 27 августа. Посетить экскурсию на ретро автомобиле можно будет каждую пятницу с 16.00 до 21.00 и каждые субботу и воскресенье с 11.00 до 21.00. Старт у карусели.
На экскурсии нижегородцы и гости города узнают интересные факты из истории Нижегородской ярмарки.
Напомним, туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде с начала июля. Паровозы ходят по выходным и следуют по маршруту Нижний Новгород-Московский – проспект Гагарина.
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