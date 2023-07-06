Секция парусного спорта Дзержинска готовится к Первенству Нижегородской области

С 11 по 15 июля в поселке Сокольское состоится Первенство Нижегородской области по парусному спорту в классе «Оптимист», в котором примут участие и воспитанники дзержинской секции парусного спорта ФОК «ОКА». Сейчас спортсмены проводят тренировочные занятия в акватории озера Святого. Одну из тренировок посетили глава города Дзержинска Иван Носков и директор ФОК «ОКА», депутат городской Думы Нина Аранович.

«Сегодня в Дзержинске работает более 250 секций и кружков для детей разного возраста. Наши дети и подростки могу сами выбрать интересное для себя направление, а с выбором спортивной секции им помогают на тестировании в ФОК «ОКА». В зависимости от запроса мы открываем новые направления для ребят. За последние два года у нас появились секции по мотоциклетному спорту, скалолазанию, дайвингу. Секция парусного спорта еще молодая, но у ребят уже есть свои достижения. Участие в Первенстве Нижегородской области даст им возможность не только попробовать силы на больших соревнованиях, но и познакомиться с участниками из других городов. Желаю удачи!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Сегодня в Дзержинске работают 11 учреждений дополнительного образования, 10 спортивных школ и школ олимпийского резерва, физкультурно-оздоровительный комплекс, клубы по месту жительства. Запись в секции и кружки традиционно стартует в августе и сентябре. Как отметил глава Дзержинска, в строящемся Центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта список спортивных секций расширится, в том числе и для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья.

«Очень важно, что у юных дзержинцев есть отличная возможность заниматься в кружках и секциях самых разных направлений. И уже второй год в их числе секция парусного спорта. Мы знаем, что раньше такой вид спорта был достаточно развит в Дзержинске, у нас есть и ветераны этого направления. К сожалению, на долгие годы оно было забыто, но теперь мы его возрождаем. Сейчас занятия проходят на Святом озере. Надеемся, что в дальнейшем ребята выйдут на большую воду. Отдельно отмечу, что для юных спортсменов занятия бесплатные. Экипировку, оборудование и выезды ребят на соревнования оплачивает администрация города», – рассказала директор ФОК «Ока», депутат городской Думы Нина Аранович.

На данный момент в распоряжении воспитанников секции 8 судов, в том числе приобретенный в мае 2023 года швертбот «Луч» длиной 4 метра. На новом швертботе ребята пока тренируются на берегу, отрабатывая правильную посадку.

Секция парусного спорта еще молодая, но у ребят уже есть свои достижения

В августе-сентябре 2023 года в рамках реализации гранта по программе социальных инвестиций «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР» – «Оптимисты Дзержинска» планируется проведение Первенства Дзержинска по парусному спорту. Для проведения соревнований будет закуплено необходимое оборудование для швартовки парусных яхт – пластиковый понтон.

Добавим, что в рамках договора водопользования ФОК «ОКА» осуществляет регулярные наблюдения за состоянием озера Святого и его водоохранной зоны. В частности, перед началом купального сезона спортсмены и тренеры секции «Подводный спорт» проводят очистку дна озера.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска