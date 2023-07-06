Два пространства благоустроили в Нижегородском районе раньше срока

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
В Нижегородском районе раньше срока благоустроили сквер в Больших Оврагах и в переулке Крутом по программе ФКГС. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
В скверах уложили дорожки, оборудовали освещение. Также были посажены деревья, кустарники и цветы. По желанию нижегородцев в Больших Оврагах появился спортивный комплекс, а в переулке Крутом – пандус и скамейки под навесом.
Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
– На детских площадках уже гуляют малыши с родителями, почти все качели заняты, на лавочках отдыхают местные жители и туристы. Вечером, говорят, собирается ещё больше народа любоваться видами, – пишет Юрий Шалабаев.
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