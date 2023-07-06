Шесть домов на 740 квартир планируют построить на берегу Оки в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть домов планируют построить на территории улицы Черниговской между Молитовским и метромостом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в документах на сайте городской администрации.

В жилых домах от 4 до 20 этажей будет 740 квартир. Также на территории появится детский сад на 230 мест, открытые и подземные парковки на 1607 машиномест. Кроме того, в проект включены медицинский центр и гостиница на 150 номеров с фитнес-центром.

Инициатором строительства выступает АО «Черниговская набережная». Общественные обсуждения продляться до 10 июля.

Напомним, три жилых высотки планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода. Дома в 16-17 этажей появятся у станции Варя.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен