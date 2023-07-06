Жара до +29 градусов ожидается в Нижегородской области.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Жаркая погода прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.
По данным сервиса Яндекс.Погода, столбики термометров сегодня и 7 июля поднимутся до +28 градусов. 8 июля температура воздуха днем составит +25...+29 градусов.
Управление МЧС призывает нижегородцев учитывать прогноз погоды и ограничить пребывание на улицы, а также снизить физические нагрузки. Находясь в помещении, необходимо обеспечивать его проветривание, а выходя на улицу, надевать легкую светлую одежду, головной убор и солнцезащитные очки.
– В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса. Избегайте употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков, – добавили в управлении МЧС.
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