Жара до +29 градусов ожидается в Нижегородской области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жаркая погода прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Нижегородской области.

По данным сервиса Яндекс.Погода, столбики термометров сегодня и 7 июля поднимутся до +28 градусов. 8 июля температура воздуха днем составит +25...+29 градусов.

Управление МЧС призывает нижегородцев учитывать прогноз погоды и ограничить пребывание на улицы, а также снизить физические нагрузки. Находясь в помещении, необходимо обеспечивать его проветривание, а выходя на улицу, надевать легкую светлую одежду, головной убор и солнцезащитные очки.

– В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса. Избегайте употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков, – добавили в управлении МЧС.

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