Тело мужчины достали из Волги у катера «Герой» в Нижнем Новгороде

С начала купального сезона в регионе погибло уже более 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Еще один трагичный случай пополнил печальную статистику происшествий на воде: сегодня днем в Нижнем Новгороде из Волги достали тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Тело заметили в воде напротив катера «Герой» на Нижневолжской набережной. Труп был извлечен из воды силами аварийно-спасательного отряда и передан полиции для установления личности.

Всего с начала купального сезона в Нижегородской области погибли 23 человека, среди них трое детей.