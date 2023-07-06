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НовостиПроисшествия6 июля 2023 11:10

Тело мужчины достали из Волги у катера «Герой» в Нижнем Новгороде

С начала купального сезона погибло уже более 20 человек
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
С начала купального сезона в регионе погибло уже более 20 человек.

С начала купального сезона в регионе погибло уже более 20 человек.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Еще один трагичный случай пополнил печальную статистику происшествий на воде: сегодня днем в Нижнем Новгороде из Волги достали тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Тело заметили в воде напротив катера «Герой» на Нижневолжской набережной. Труп был извлечен из воды силами аварийно-спасательного отряда и передан полиции для установления личности.

Всего с начала купального сезона в Нижегородской области погибли 23 человека, среди них трое детей.