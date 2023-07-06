Нижегородцам покажут новое шоу Татьяны Навки «Команда» с Григорием Лепсом, Константином Богомоловым и Андреем Аршавиным

В каждом выпуске шоу-интервью создатели будут рассказывать о людях, которые добились успеха в самых разных областях деятельности – в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. А также об их командах, которые вдохновляли и поддерживали героев на разных этапах становления, помогали стать лучшими в своем деле. Вести шоу будет российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Официальный трейлер доступен по ссылке.

Интервью-шоу «Команда» – большой цикл историй успеха талантливых людей, которого достигают благодаря личному кропотливому труду, и благодаря людям, которые поддерживают героев шоу в их начинаниях. Цикл состоит из 24 серий.

Перед съемками каждого выпуска в студии авторы шоу проводили исследование жизни героев, отправлялись в разные уголки России, чтобы пообщаться с их наставниками и друзьями, а также найти яркие артефакты, связанные иногда с совершенно неожиданными историями из прошлого. Все собранные документальные материалы станут основой для интервью Татьяны Навки с героем выпуска в студии. Первыми свои истории успеха расскажут футболист Андрей Аршавин и певец Григорий Лепс. Героями выпусков шоу станут хоккеист Александр Овечкин, режиссер и актер Константин Богомолов, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и предприниматель Ольга Ускова.

Каждый выпуск передачи будет посвящен одному герою – вместе с ведущей герой будет разбираться, в чем его личная формула успеха и какую роль в профессиональном становлении сыграла команда. Зрители также увидят и членов команды наших героев. Производством интервью-шоу занимается компания ДОКАДОГ при поддержке с Института развития интернета.

Татьяна Навка, ведущая, продюсер: «История любого экстраординарного успеха – это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения».

Николай Зацепин, руководитель проекта, продюсер: «В России много выдающихся людей самых разных профессий. Для кого-то это тысячи спасенных жизней, для кого-то – первые места в мировых первенствах. А что мы знаем об их командах? Как правило, они остаются в тени. Уверен, что, посмотрев наши выпуски зрители узнают много неожиданного и иногда парадоксального. Ну и кто-то вероятно увидит роль команды в своей жизни. И, возможно захочет поблагодарить свою команду за помощь и поддержку».

Интервью-шоу «Команда» будет выходить с 6 июля еженедельно.

Фото: Пресс-служба МТС