Делегация «Россети Центр» приняла участие в Международной научно-технической конференции

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского делегация Обществ в составе 68 профильных руководителей и специалистов приняла участие в VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». Мероприятие организовано ГК «Россети» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению «Россети Центр» выступил на конференции с докладом на тему инноваций. Лучшими практиками по обеспечению надежности электроснабжения потребителей при плановых и аварийных работах поделился главный инженер «Тверьэнерго». Начальник Департамента производственной безопасности и экологической политики «Россети Центр» рассказал собравшимся о критериях достижения целей нулевого травматизма.

«Участие в отраслевых мероприятиях – неотъемлемая часть нашей деятельности. Мы отвечаем за надежное электроснабжение в 20 регионах России, имеем огромный опыт организации работ в самых сложных, нестандартных условиях, на постоянной основе внедряем инновационные решения, поэтому нам есть чем поделиться с коллегами», – подчеркнул Игорь Маковский