Более 900 тысяч «квадратов» жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за пять месяцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области за пять месяцев 2023 года введено в эксплуатацию 915,9 тысячи «квадратов» жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство строительства.

По данным ведомства, по объему ввода жилья лидирует Нижний Новгород – реализовано 342 тысячи квадратных метров. Следом идут Кстовский и Богородский районы, в которых в эксплуатацию введено 103,7 и 83,6 тысячи квадратных метров соответственно.

Такие показатели были достигнуты благодаря сотрудничеству районных администраций и министерства строительства Нижегородской области.

Ранее мы сообщали, что строительство нижегородского ЖК «Новинки Smart City» завершится в 2023 году.

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