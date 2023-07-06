1,4 км дорог дополнительно отремонтируют в Дзержинске.
Фото: Администрация Дзержинска
1,4 километра дорог дополнительно отремонтируют в Дзержинске в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Более 65 миллионов рублей выделят на капитальный ремонт улицы Клюквина и двух участков улицы Студенческой от проспекта Ленина до улицы Октябрьской и от проспекта Ленина до переулка Учебного.
– Считаю, что важно уделять внимание не только центральным дорогам и магистралям, но и дорогам, которые также востребованы у водителей, – отметил глава Дзержинска Иван Носков.
Так, на Клюквина отремонтируют дорожное покрытие и обновят тротуары. Также будут заменены три остановки. По улице Студенческой тоже выполнят капремонт проезжей части и уложат более 700 «квадратов» асфальта на тротуарах.
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