1,4 км дорог дополнительно отремонтируют в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска

1,4 километра дорог дополнительно отремонтируют в Дзержинске в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Более 65 миллионов рублей выделят на капитальный ремонт улицы Клюквина и двух участков улицы Студенческой от проспекта Ленина до улицы Октябрьской и от проспекта Ленина до переулка Учебного.

– Считаю, что важно уделять внимание не только центральным дорогам и магистралям, но и дорогам, которые также востребованы у водителей, – отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Так, на Клюквина отремонтируют дорожное покрытие и обновят тротуары. Также будут заменены три остановки. По улице Студенческой тоже выполнят капремонт проезжей части и уложат более 700 «квадратов» асфальта на тротуарах.

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