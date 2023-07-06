Микрорайон «Новая жизнь» в Кстове номинирован на премию «Искусство строить»

Микрорайон «Новая жизнь» в Кстове. Фото: сайт архитектурно-строительной премии «Искусство строить». Источник: ГК «Новая жизнь»

Строящийся в Кстовском районе микрорайон «Новая жизнь» номинирован на премию «Искусство строить». Он посоревнуется за номинацию «Жилой комплекс года Нижегородской области». Об этом сообщается на сайте архитектурно-строительной премии.

Новый микрорайон в поселке Культура будет включать 65 домов по четыре этажа. Также в проекте запланированы школа, два детских сада, торговый центр и супермаркеты.

Строительство домов стартовало в начале этого года. Квартиры будут сдаваться с отделкой, а дворы – благоустроенными. Кроме того, через микрорайон пройдет бульвар, где нижегородцы смогут отдохнуть и заняться спортом.

Итоги премии «Искусство строить — 2023» подведут 16 ноября.

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