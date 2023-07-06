Схема движения транспорта по улице Акимова изменится с 8 июля

Для проведения второго этапа работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 8:00 8 июля до конца дня 4 августа изменится схема дорожного движения: на съезде с Борского моста оно будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части. Движение по основной дороге ул. Акимова со стороны съезда с Борского моста будет перекрыто для выполнения строительно-монтажных работ по перекладке трубопроводов под дорожным полотном.

Временная двухполосная дорога в разделительном газоне между проезжими частями была построена перед началом работ, чтобы автомобилисты могли продолжать пользоваться привычным маршрутом во время их проведения. Также был смонтирован временный трубопровод, чтобы у жителей большого микрорайона "Мещерское озеро" во время ремонта была горячая вода.

Водителям необходимо быть предельно внимательными, особенно относительно других автомобилистов и пешеходов, а также следовать указаниям дорожных знаков. Ширина проезжей части временной дороги позволяет организовать движение на участке в две полосы. Подробнее с информацией об организации движения в данном районе можно ознакомиться на сайте ЦОДД, официальной странице Центра или в телеграм-канале.

Для повышения надежности теплоснабжения АО «Теплоэнерго» проводит работы по замене тепловых сетей в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская. В целом, в рамках летней ремонтной программы здесь планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также выполняется реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году.

Замена трубопроводов на улице Акимова является продолжением проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ, который реализуется с 2020 года. Ранее вдоль ул. Бурнаковской проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов 1 и 2 выпусков от СТЭЦ, а в 2022 год на 10 дней раньше планового срока был выполнен технически сложный этап работ по замене трубопроводов под Бурнаковским путепроводом. В этом году замена тепловых сетей продолжается с обратной стороны насыпи – под улицей Акимова.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»