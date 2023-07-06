Регистрацию на Летний кинотеатр фестиваля «Горький Fest» отменили. Фото: страница фестиваля во ВКонтакте

Регистрацию на Летний кинотеатр нижегородского фестиваля «Горький Fest» отменили. Об этом организаторы рассказали в социальной сети ВКонтакте.

Нижегородцы и гости города могут просто прийти на выбранный в программе фестиваля фильм, который покажут в Летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной. Но количество посадочных мест на площадках ограничено.

Напомним, кинопоказы пройдут на нескольких площадках города: в центре культуры «Рекорд», на Нижневолжской набережной, в Театре драмы и на стадионе «Нижний Новгород».

В конкурсную программу вошли 16 фильмов. Также в рамках фестиваля покажут известные российские комедии и другие популярные фильмы.

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