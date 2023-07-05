Православный детский сад хотят открыть в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2024 году в Ленинском районе Нижнего Новгорода планируют открыть православный детский сад. Сейчас ведутся поиски источника финансирования и подходящего помещения. Об этом на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

По словам митрополита, православному образованию в Нижегородской области уделяется огромное внимание. Из 27 православных гимназий, расположенных в Приволжье, 12 находятся именно в нашем регионе. Пять из них находятся в самом Нижнем Новгороде. В перспективе такие гимназии, при которых должны работать и детские сады, планируется создать в каждом районе города и Нижегородской области.

- Строить отдельные здания нам не под силу, - признался митрополит Георгий. – Поэтому мы выбираем заброшенные здания и занимаемся их восстановлением. Хочется, чтобы православные гимназии появились и в Кстове, и в Богородске, и в Балахне.