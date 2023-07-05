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НовостиОбщество5 июля 2023 18:17

16-летнюю девочку, пропавшую 27 июня, нашли в Нижнем Новгороде

Неделю назад она ушла из дома
Анастасия СТЕПАНЕНКО

В Нижнем Новгороде нашли 16-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала 27 июня. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Напомним, неделю назад девочка пропала в районе Карповской церкви. Около 11 часов она вышла из дома на улице Героя Попова, 11, и не вернулась. Связаться с ней не получалось. Тогда ее начали разыскивать волонтеры и полиция. Неравнодушные нижегородцы клеили ориентировки на улицах. А СК завел уголовное дело по статье «Убийство», чтобы у следователей были дополнительные возможности для поисков.

О том, где была девочка целую неделю, информации нет. К счастью, ее нашли живой.

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