Движение по Стригинскому мосту в сторону Казани открыто по двум полосам. Фото: скрин видео в телеграм-канале «Инцидент Нижний Новгород»

Две полосы открыли для проезда по Стригинскому мосту в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Нижний Новгород».

По словам очевидцев, две полосы Стригинского моста открыты в направлении Казани.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты на 20.30, в сторону Казани пробок на мосту нет. А вот в обратном направлении открыт проезд только по одной полосе. И участок дороги на подъезде к мосту в сторону Дзержинска окрашен красным цветом.

На подъезде к мосту в сторону Дзержинска собралась пробка. Фото: Яндекс.Карты

Ранее мы сообщали, что основные работы на проезжей части планируется завершить до конца 2023 года. Ремонт конструкций под мостом будет продолжаться до декабря 2024 года.

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