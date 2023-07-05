Грозы и ливни придут в Нижегородскую область 5 июля

5 июля по Нижнему Новгороду и области ожидаются грозы и ливни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грозы и ливни ожидаются вечером 5 июля по Нижнему Новгороду и области. Такая погода сохраниться и ночью 6 июля. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к повреждению энергообъектов, затоплению дорог, опор ЛЭП и линий связи, а также увеличение числа ДТП.

Во время грозы населению советуют оставаться в домах, закрыть окна, держаться подальше от электрических проводов и антенн.

– Находясь в личном транспорте, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение, – рекомендует МЧС по Нижегородской области.

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