Строительство дублера проспекта Гагарина запланировано на 2024 год. Фото: Яндекс.Карты

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде запланировано на 2024 год. Об этом сообщают представители городской администрации, отвечая на вопросы нижегородцев в социальной сети ВКонтакте.

Жители Нижнего Новгорода в комментариях на странице губернатора Глеба Никитина пожаловались на пробки от площади Лядова до выезда с Щербинок. На это мэрия города ответила, что проблема уже решается.

Так, продолжительность зеленого сигнала светофоров по проспекту Гагарина была увеличена до 150 секунд, а светофорами теперь управляют координировано. Кроме того, выделенные полосы для автобусов работают только в будни, а уже в этом году запланировано уширение автодороги от поворота на ТЦ «Мега» до улицы Тропинина в сторону въезда в город.

Конечно, кардинально изменит ситуацию строительство дублера проспекта Гагарина. Сейчас ведется разработка документов по проекту и определение источников финансирования.

Ранее мы сообщали, что ГУММиД разработает проект планировки территории для строительства дублера проспекта Ленина.

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