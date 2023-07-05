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НовостиОбщество5 июля 2023 16:33

Строительство дублера проспекта Гагарина запланировано на 2024 год

Сейчас идет разработка проектной документации
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Строительство дублера проспекта Гагарина запланировано на 2024 год.

Строительство дублера проспекта Гагарина запланировано на 2024 год.

Фото: Яндекс.Карты

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде запланировано на 2024 год. Об этом сообщают представители городской администрации, отвечая на вопросы нижегородцев в социальной сети ВКонтакте.

Жители Нижнего Новгорода в комментариях на странице губернатора Глеба Никитина пожаловались на пробки от площади Лядова до выезда с Щербинок. На это мэрия города ответила, что проблема уже решается.

Так, продолжительность зеленого сигнала светофоров по проспекту Гагарина была увеличена до 150 секунд, а светофорами теперь управляют координировано. Кроме того, выделенные полосы для автобусов работают только в будни, а уже в этом году запланировано уширение автодороги от поворота на ТЦ «Мега» до улицы Тропинина в сторону въезда в город.

Конечно, кардинально изменит ситуацию строительство дублера проспекта Гагарина. Сейчас ведется разработка документов по проекту и определение источников финансирования.

Ранее мы сообщали, что ГУММиД разработает проект планировки территории для строительства дублера проспекта Ленина.

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