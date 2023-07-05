Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие 1-3 часа 5 июля с сохранением вечером, местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Подобные погодные условия могут стать причиной технологических нарушений на энергообъектах.

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды. К оперативному реагированию готовы 237 бригад энергетиков: 885 специалистов и 383 единицы спецтехники.

Сотрудники энергокомпании подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,9 кВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

«Нижновэнерго» ведет непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки в регионе. В филиале организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.